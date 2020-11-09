 رئيس وزراء إثيوبيا يسعى لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الأوضاع في تيجراي - بوابة الشروق
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رئيس وزراء إثيوبيا يسعى لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الأوضاع في تيجراي

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 3:08 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 3:08 م

سعى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مجددا اليوم الاثنين لطمأنة المجتمع الدولي بشأن العمليات العسكرية في منطقة تيجراي.

وكانت الأمم المتحدة وجهات أخرى قد أعربت عن قلقها عقب أن أعلن آبي الأسبوع الماضي فرض حظر التجوال وإرسال جنود للمنطقة الواقعة بشمال البلاد، لمواجهة انتفاضة متمردين تقودها جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم المحلي.

وبسبب انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات الهاتفية، أصبح من الصعب على الصحفيين في أديس أبابا معرفة ما يحدث على الأرض في تيجراي، المتاخمة لإريتريا.

ووصف آبي في تغريدة اليوم قرار الحكومة الاتحادية بالتدخل "بعملية لتطبيق حكم القانون"، مؤكدا أن "المخاوف بشأن وقوع إثيوبيا في الفوضى لا أساس لها".

وقال على الرغم من إنه يشعر بالامتنان "لتعبير الأصدقاء عن قلقهم" فإنه لا حاجة للقلق حيث أن العملية" سوف تنتهى قريبا".

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