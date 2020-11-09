الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى مقدونيا لدعمها في مواجهة كورونا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى مقدونيا الشمالية، سيستفيد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



وقال سفير الإمارات لدى إيطاليا عمر عبيد محمد الحصان الشامسي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - "إن المساعدات تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تم إرسال طائرة عاجلة تحمل مستلزمات طبية ومعدات للوقاية والحماية الشخصية، للمساهمة في الجهود التي تبذلها الجهات الطبية المعنية بمقدونيا الشمالية، خاصة من العاملين بخط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين، لاحتواء تداعيات "كورونا".



جدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1613 طنا من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.