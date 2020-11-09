تعقد غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات، الأربعاء المقبل، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة مستقبل صناعات الملابس والمفروشات في الأسواق الدولية، وتأثيرات جائحة كورونا على حركة الصادرات العالمية.

ومن المقرر أن تستضيف الغرفة برئاسة الدكتور محمد عبد السلام، عددا من الخبراء الدوليين لتوضيح فرص نمو الصادرات المصرية، وكيف يمكن أن يستفيد المنتجين المحليين من المتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، فضلا عن قواعد التجارة الجديدة الواجب اتباعها لزيادة حصة المنتجات المصرية داخل الأسواق الأمريكية بتطلعاتها الحالية.

وتتضمن قائمة المتحدثين كلا من رونالد سوريني الشريك المؤسس لمكتب سوريني اند سامت وشركائهم، وأندرو سامت الشريك المؤسس بالمكتب أيضا، حيث يصنف أحد أكبر المكاتب الاستشارية في مجال التجارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشارك أيضا ريك هيلفنباين كبير المستشارين، وتشيلسي مورثا، مديرة التجارة والاستدامة الدولية.