أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن سعادته بزيارة مصر، مشيرًا إلى أهميتها في ظل الظروف التي تمر بها فرنسا خلال الفترة الحالية.

وقال لودريان، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، إن فرنسا تعرضت خلال الفترة الماضية لعمليات إرهابية مروعة، ارتكبها متطرفون يدعون انتمائهم للدين الإسلامي، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف لمنع استخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية.

وأضاف أن فرنسا ليست لديها أي مشكلة مع الإسلام، مشيرًا إلى أنها من أوائل الدول التي ترجمت القرآن في جامعة السوربون.

وأوضح أن المسلمين في فرنسا جزء لا يتجزأ من تاريخ الجمهورية الفرنسية، ويعيشون في إطار يحميهم، مجددًا حرص الدولة على تحقيق المساواة لهم.

وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون عن حرية التعبير ومحاربة التطرف، تم تحريفها واستخدامها لتحقيق أغراض سياسية.