 الانتخابات النيابية الأردنية تبدأ غدا وسط إجراءات أمنية مشددة - بوابة الشروق
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الانتخابات النيابية الأردنية تبدأ غدا وسط إجراءات أمنية مشددة

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 10:18 ص

باشرت مديرية الأمن العام في الأردن، اعتبارا من صباح اليوم الاثنين استلام واجباتها الأمنية في تأمين سير الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر المقررة غدا الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم أنه جرى توزيع النقاط الأمنية على مختلف مراكز الاقتراع والبالغ عددها 1824 مركزا، موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة.

ووفق الوكالة، يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية هذا العام أكثر من 45 الفاً من قوات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والشرطة النسائية، يعملون بشكل مباشر في توفير الأمن خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، في ظل إجراءات محكمة تراعي الالتزام بسيادة القانون، وباستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية بما فيها الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة والسيطرة، وكذلك مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع تفشي فيروس كورونا.

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