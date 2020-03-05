أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الاثنين الموافق 2020/11/9 بيانا صحفيا حول الصادرات والواردات الغير بترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020.

وبلغت قيمة إجمالي واردات جمهورية مصر العربية الغير البترولية 45.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقابل 52.47 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 13.19 %.

وبلغت قيمة الواردات الزراعية والغذائية 10331 مليون دولار الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقابل 11767 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 12.2%.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين، حيث بلغت 8181 مليون دولار مقابل 9179 مليون دولار عام 2019، تليها أمريكا حيث بلغت 3439 مليون دولار مقابل 3913 مليون دولار عام 2019، تليها ألمانيا حيث بلغت 2818 مليون دولار مقابل 3225 مليون دولار عام 2019، تليها البرازيل حيث بلغت 1569 مليون دولار مقابل 2148 مليون دولار عام 2019، ثم روسيا الاتحاديه حيث بلغت 1445 مليون دولار مقابل 1784 مليون دولار عام 2019.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي انخفضت قيمة وارداتها مجموعة المراجـل (غلايات)، والآت، وأجهـزة آلية وأجـزاؤها حيث بلغت 4402 ملايين دولار مقابل 5007 ملايين دولار عام 2019، تليها مجموعة الآت وأجهـزة كهربائيّة وأجزاؤها حيث بلغت 4104 ملايين دولار مقابل 5313 مليون دولار عام 2019، تليها مجموعه الحبوب حيث بلغت 3613 مليون دولار مقابل 3985 مليون دولار عام 2019، تليها مجموعة حديد وصلب وفولاذ، حيث بلغت 3816 مليون دولار مقابل 4982 مليون دولار عام 2019، تليها مجموعه اللدائن ومصنوعاتها (البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 2406 مليون دولار مقابل 2952 مليون دولار عام 2019.

الصادرات:

بلغت قيمة إجمالي صادرات جمهورية مصر العربية الغير البترولية 18.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقابل 19.23 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 2.5 %، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من القطن الخام والمواد الخام حيث بلغت 1872 مليون دولار مقابل 1981 مليون دولار عام 2019، وذلك لتوجيه القطن الخام والمواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها السعودية حيث بلغت 1179 مليون دولار مقابل 1296 مليون دولار عام 2019، تليها أمريكا حيث بلغت 1113 مليون دولار مقـابل 1632 مليون دولار عام 2019، تليها إيطاليا حيث بلغت886 مليون دولار مقابل 999 مليون دولار عام 2019، تليها إنجلترا، حيث بلغت 515 مليون دولار مقابل731 مليون دولار عام 2019،ثم إسبانيا حيث بلغت 500 مليون دولار مقابل 652 مليون دولار عام 2019.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، حيث بلغت 1856 مليون دولار مقابل 2371 مليون دولار عام 2019، تليها مجموعة اللدائن ومصنوعاتها (البلاستيكات بأنواعها)، حيث بلغت 1250 مليون دولار مقابل 1526 مليون دولار عام 2019،تليها مجموعة الآت وأجهـزة كهربائيّة وأجـزاؤها، حيث بلغت 1126 مليون دولار مقابل 1268 مليون دولار عام 2019، تليها مجموعة خضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل، حيث بلغت 813 مليون دولار مقابل 878 مليون دولار عام 2019، تليها مجموعة الملابس الجاهزى حيث بلغت 685 مليون دولار مقابل 812 مليون دولار عام 2019.