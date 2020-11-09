شرطة مكافحة الشغب بجمهورية جورجيا تتصدى لمحتجين رافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية

تصدت شرطة مكافحة الشغب في جمهورية جورجيا اليوم الأحد، لمتظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا خارج مبنى المفوضية الانتخابية في العاصمة تبليسي.

وندد المتظاهرون بانتخابات الشهر الماضي ووصفوها بأنها مزورة، ودعوا إلى تصويت جديد.

وذكرت بلومبرج" أن الحكومة حثت المعارضة على تسلم مقاعدها في البرلمان، وطلبت من الشعب تجنب التجمعات الحاشدة وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الحزب الحاكم في جورجيا فوزه في الانتخابات البرلمانية في 31 أكتوبر. وحصل حزب الحلم الجورجي،الذي أسسه الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي على 23ر48% من الأصوات، ليحقق فوزه الثالث على التوالي على كتلة المعارضة الرئيسية "الحركة الوطنية المتحدة"، التي حصلت على 18ر27% من الأصوات.

وتجمع الآلاف خارج مبنى البرلمان في تبليسي، وعرضوا ملصقا عملاقا لزعيم الحزب الحاكم ووعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهما يتصافحان. ويدعو المتظاهرون إلى استقالة لجنة الانتخابات المركزية ثم إجراء تصويت جديد.

وأمرت جورجيا بحظر التجوال من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا في تبليسي وجميع المدن الكبرى بدءا من 9 تشرين ثان/نوفمبر لمكافحة تفشي الفيروس. وسجلت الدولة 2859 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية. وطالب قادة المعارضة المتظاهرين بارتداء الكمامات.