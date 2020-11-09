وزير الخارجية الألماني: بعض الأمور ستتحسن في عهد بايدن

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن "ليس كل شيء سيتغير في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن الأمور ستتحسن".

وأضاف ماس في حديث له مع محطة "دويتشلاند فونك"، أنه لا يعتقد بأن الإنفاق على "الناتو" سيكون موضع تركيز في عهد بايدن، بقدر ما كان في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لافتا إلى أن ترامب كان قد اشتكى من أن ألمانيا لم تستطع رفع الإنفاق الدفاعي، إلى 2% من الناتج الاقتصادي، وفقا لتفويض حلف شمال الأطلسي العسكري، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد ماس ضرورة الوصول إلى حل، حول المواقف المختلفة والمتغايرة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن العلاقة مع إيران.