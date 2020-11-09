أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة بالشرقية، والتي تضُم مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، نتيجة فرز أصوات الدائرة، حيث بلغ إجمالي عدد أصوات الدائرة 398387 صوتا انتخابيا، حضر منهم 144982 ناخبا وناخبة، منهم 11993 صوتا باطلا، و132989 صوتا صحيحا.

وتبين لجوء 4 مرشحين إلى جولة الإعادة دون حسم أي مرشح لنتيجة الانتخابات من الجولة الأولى، على أن تكون الإعادة بين كل من: طلعت السويدي بـ61522 صوتا، وعبدالباقي تركيا بـ41394 صوتا، والسيد عدلي بـ29557 صوتا، ورضا عبدالعال بـ24657 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركزا انتخابيا يتسع لـ1597 لجنة فرعية.

ويتنافس 245 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، بالإضافة إلى قائمتين عن قطاع شرق الدلتا، وهي قوائم: من أجل مصر - أبناء مصر، تتنافس على 21 مقعدًا بنظام القائمة.