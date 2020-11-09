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عدد قياسي من زوارق المهاجرين يصل جزر الكناري الإسبانية

مهاجرين - ارشيفية
مهاجرين - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:43 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:43 م
شهدت جزر الكناري الإسبانية وصول أكثر من ألفي مهاجر، مطلع هذا الأسبوع، في أعلى معدل للتوافد منذ أزمة اللاجئين عام 2006، حسبما تشير تقارير.

ووصل نحو 2206 مهاجرين، على متن 58 قاربًا خشبيًا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا برس".

وتضم جزر الكناري وجهات سياحية شهيرة مثل تينيريفي ولانزاروتي، اللتين أصبحتا وجهتين منتظمتين للمهاجرين الذين يفرون من الفقر والعنف، والصعاب الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، في ظل قربهما من الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

وجرى تسجيل أغلبية المهاجرين في ميناء أرجينجين بجنوب غرب جزيرة جران كاناريا الرئيسية، وأفادت تقارير بأن نحو 1800 شخص يقيمون هناك بأماكن مكدسة بالهواء الطلق.

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