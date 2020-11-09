 سكاي نيوز: مقتل 11 وإصابة 8 آخرين في هجوم مسلح لداعش ببغداد - بوابة الشروق
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سكاي نيوز: مقتل 11 وإصابة 8 آخرين في هجوم مسلح لداعش ببغداد

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:29 ص

شن تنظيم داعش، هجومًا مسلحًا على أحد أبراج المراقبة بمنطقة الرضوانية في بغداد.

وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل بها، صباح الإثنين، قتل 11 شخصًا ‏وإصابة 8 آخرين بجروح جراء الهجوم.

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