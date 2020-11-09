سكاي نيوز: مقتل 11 وإصابة 8 آخرين في هجوم مسلح لداعش ببغداد

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شن تنظيم داعش، هجومًا مسلحًا على أحد أبراج المراقبة بمنطقة الرضوانية في بغداد.
وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل بها، صباح الإثنين، قتل 11 شخصًا وإصابة 8 آخرين بجروح جراء الهجوم.