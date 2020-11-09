مؤشرات أولية بتفوق 3 مرشحين في 5 لجان فرعية لانتخابات النواب بههيا في الشرقية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز 5 لجان فرعية بالدائرة الانتخابية الرابعة في انتخابات مجلس النواب بالشرقية، والتي تضم مدينتي ههيا وأبو كبير، عن تقدم اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق، سباق الترشح بإجمالي أصوات بلغ 5116 صوتًا، مقابل 2548 صوتًا للمرشح حاتم عبد العزيز، و794 صوتًا للواء عصام أبو المجد، أقرب منافسيه.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية.

ويتنافس 245 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، بالإضافة إلى قائمتين عن قطاع شرق الدلتا، وهي قوائم: من أجل مصر - أبناء مصر، تتنافس على 21 مقعدًا بنظام القائمة.