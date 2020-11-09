قال الدكتور أشرف حاتم عضو مجلس النواب ومرشح مستقبل وطن الناجح بدائرة قصر النيل عابدين، إنه سيواكب توجهات الدولة في بناء الإنسان من خلال عدة محاور ببرنامجه الانتخابي، يتمثل أبرزها في الصحة والتعليم والثقافة والفنون والرياضة.

وأكد حاتم في تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيطبق مفهوم شعار حملته في الانتخابات "بالعلم نستطيع".

وأشار إلى أنه سيعمل على تفعيل قانون زراعة الأعضاء ووجود جهاز قومى لتنظيم الصحة، والرقابة على كافة أعمال الأجهزة التنفيذية في نطاق الدائرة، فضلا عن خلق ما يسمى "مجلس أمناء الدائرة" مكون من شخصيات لها ثقل ومعرفة لأهالي الدائرة وذات ثقة لديهم، يساهمون في إدارة فترة الخمس سنوات.

وأوضح أنه سيسعى إلى تطوير منظومة العمل في المحليات، وتقديم خدمات حقيقة لأهالي الدائرة، وكذلك تشجيع المجتمع المدني على إضافة عدد من المدارس الجديدة لمنظومة التعليم بالاعتماد على مساهمات القطاع الخاص بالدائرة وتبرعات رجال الأعمال من خلال مطالبة الدولة بتخصيص الأراضي اللازمة، وفتح فصول محو أمية لتعليم الكبار بمراكز الشباب بالدائرة والجمعيات الأهلية.

وأكد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام المجتمع الأهلي لإقامة المسابقات الفنية بين مدارس الدائرة، والتوسع فى إنشاء المكتبات العامة وإحياء عمل قصور الثقافة وعمل معرض كتاب مفتوح لأهالي الدائرة كمحاولة لإكتشاف مبدعين جدد، وتنظيم مسابقات فنية متنوعة لاكتشاف المواهب وتخصيص دورات تدريبية لكل الموهوبين في تخصصاتهم لتنمية تلك الموهبة، وتوفير زيارات للمسارح بأسعار في متناول الجميع.