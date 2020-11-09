أطباء يحذرون من الإفراط في شرب الكحول أثناء جائحة كورونا

من المعروف أن شرب الخمر هو أحد الطرق التي يتعامل بها الناس مع المواقف العصيبة التي يمرون بها، حيث يتجهون إلى شرب الكحول كوسيلة للهرب من ضغوطات ومشاكل الحياة.

وأظهرت الأبحاث أن معظم الأشخاص أصبحوا يميلون إلى شرب الكحول مع استمرار انتشار جائحة كورونا.

ووفقا لموقع «ميديكال نيوز توداي»، يشير الباحثون إلى أن وباء كورونا تسبب في ضغوط مختلفة يتعامل معها الأشخاص عن طريق شرب الكحول، إلى جانب التأثير الكارثي للوباء على صحة الإنسان والخسارة والحزن التي يتعرض لها، كما تسبب الوباء أيضًا في تعطيل الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مما هدد وظائف الكثيرين وعطل هياكل الدعم الشخصية، وأجبر العديد من الاشخاص الى اللجوء للعزلة.

ولاحظ الباحثون أن المواطنين في الولايات المتحدة قبل وباء كورونا، كانوا يميلون إلى شرب الكحول خاصة الإناث منهم، حيث وجدوا أن هناك زيادة في مبيعات واستهلاك للمشروبات الكحولية خلال المرحلة المبكرة من الوباء.

ويشير المعهد الوطني لتعاطي وإدمان الكحول، إلى أن هناك روابط م بين زيادة استهلاك الكحول والنتائج الصحية الضارة لجسم الإنسان، إذ أن شرب الكحول يغير المزاج والسلوك، ويضر بالقلب والكبد والبنكرياس، ويزيد من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، كما أنه يضعف جهاز المناعة، ويؤثر ايضا على الصحة العقلية والاضطرابات، مثل حالات القلق والاكتئاب، والتي تزداد سوءً خلال انتشار الوباء.

ووجد الباحثون أن مدمني المشروبات الكحولية لم يكن لديهم القدرة للإقلاع عن الشرب أو السيطرة على هذه العادة بسبب عدم تمكنهم من إجراء اتصال مباشر مع أطبائهم للحصول على الاستشارة خلال فترة العزل المنزلي.

ويقترح الأطباء بعض التدخلات التي تساعد في تقليل الاعتماد على تناول المشروبات الكحولية أثناء فترة جائحة كورونا، منها ضرورة رفع المؤسسات الصحية حالة الوعي بمخاطر الشرب، وتشجيع الأشخاص على إيجاد استراتيجيات بديلة للتعامل مع الضغوطات الناجمة عن الوباء، وتوفير الدعم الفعال للأشخاص الذين يعانون من آثار زيادة استهلاك الكحول أو الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول.