أفغانستان تعلن تطور قدراتها العسكرية بنسبة 96% تزامنا مع قرب انسحاب القوات الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين عن تطور قدرات قوات أمن الدفاع الوطني في البلاد بنسبة 96٪ للقيام بعمليات عسكرية "بشكل مستقل"، وذلك عقب مرور سنوات من التعليم النظري والتدريب التكتيكي تحت إشراف مباشر من القوة الأجنبية في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أنه منذ سقوط نظام طالبان عام 2001، تدرب الجيش الوطني الأفغاني وقوات الدفاع على يد خبراء عسكريين من الولايات المتحدة وتحت رعاية مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو في أفغانستان منذ أوائل عام 2015.

وقالت وزارة الدفاع - في تغريدة على تويتر - إن قدرات قوات الأمن الوطنية الأفغانية تتحسن يوما بعد يوم؛ إنهم يجرون 96٪ من العمليات العسكرية بشكل مستقل.

وفي الوقت ذاته، أعلنت السلطات الأفغانية نشر عدد كبير من القوات في مواقع مختلفة في إقليم قندهار وسط تزايد حالة انعدام الأمن وكثرة هجمات الجماعات الإرهابية.

وأضافت وزارة الدفاع "أرسلنا قوات الدفاع الجديدة إلى قندهار لتدافع عن أرواح وممتلكات سكان الإقليم".

وجاء إعلان وزارة الدفاع الأفغانية في وقت من المقرر خلاله أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان في إطار اتفاقية وقعتها مع طالبان أوائل فبراير الماضي لإحلال السلام والأمن في البلاد.