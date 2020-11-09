 هيونداي ستيل تقيم دعوى لإلغاء الرسوم الأمريكية على الصلب المسحوب على الساخن الكوري - بوابة الشروق
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هيونداي ستيل تقيم دعوى لإلغاء الرسوم الأمريكية على الصلب المسحوب على الساخن الكوري

واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 8:05 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 8:05 م

أقامت شركة صناعة الصلب الكورية الجنوبية هيونداي ستيل، دعوى قضائية امام المحكمة التجارية الدولية الأمريكية ضد الرسوم التي فرضتها الحكومة الأمريكية على بعض منتجات الصلب المسحوب على الساخن الواردة من كوريا الجنوبية.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن وزارة التجارة الأمريكية اعتبرت بشكل خطأ حقوق استخدام الشركة لأحد الموانئ الكورية الجنوبية دعما حكوميا لها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى الإدارة الأمريكية أبقت على الرسوم المفروضة على منتجات الصلب المسحوب على الساخن المسطح المستوردة من كوريا الجنوبية.

وتستخدم هذه المنتجات في صناعة السيارات والتشييد ومعدات النقل والأجهزة المنزلية والمعدات الثقيلة وقطع غيار الآلات.

وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب الكوري الجنوبي عام 2015 حوالي 5ر649 مليون دولار وذلك قبل بدء فرض هذه الرسوم.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أجرت مؤخرا المراجعة الدورية المفروضة على واردات الصلب المسحوب على الساخن من كوريا الجنوبية والتي بدأ تطبيقها عام 2015، وخلصت الوزارة إلى فرض رسوم بنسبة 15ر0% إضافي للتعويض عن هامش الدعم الحكومي الذي تحظى به منتجات صلب شركة هيونداي ستيل.

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