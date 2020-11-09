روسيا: نواصل بذل الجهود لتعزيز التسوية السورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، أن بلاده تواصل بذل الجهود لتعزيز التسوية في سوريا.

وقال بوتين - خلال لقاء عبر الفيديو مع نظيره السوري بشار الأسد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إن "روسيا تواصل بذل جهود نشطة لتعزيز تسوية طويلة الأمد في الجمهورية السورية، واستعادة سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

و حول عقد مؤتمر حول اللاجئين السوريين في دمشق بمشاركة روسية - أكد بوتين أن بلاده تدعم هذا الحدث بالكامل، وتساعد بنشاط في التحضير له وعقده، وأن ممثلي العديد من الدول، وكذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أكدوا مشاركتهم، مضيفا "الوفد الروسي سيكون واحدًا من أكثر الوفود عددًا، وسيضم متخصصين من أكثر من 30 وزارة ودائرة".

وأوضح أنه بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في المنتدى، فإنهم يخططون لإجراء اتصالات مع الزملاء السوريين؛ لبحث أكثر القضايا إلحاحا في مجال التعاون الثنائي، إضافة إلى توقيت الحدث؛ ليتزامن مع نقل لسوريا أكثر من 65 طنا من المساعدات الإنسانية.

ومن المقرر أن يُعقد في دمشق مؤتمر دولي لعودة اللاجئين، تشارك روسيا بتنظيمه، في 11 و12 من نوفمبر الجاري، وسبق أن دعت الولايات المتحدة إلى مقاطعة دولية للمؤتمر، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عبر الإنترنت، انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، التحيز ضد سوريا والجهود المبذولة "لتشويه سمعة هذه المبادرة الإنسانية، وفقا لـ"سبوتنيك".