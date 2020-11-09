أونروا تعلن تأجيل جزئي لدفع رواتب موظفيها بسبب أزمتها المالية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الاثنين، عن تأجيل جزئي لدفع رواتب موظفيها لهذا الشهر بسبب أزمتها المالية.

وصرح المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية من الدول المانحة في الأمم المتحدة أن تؤجل جزئيا دفع رواتب 28000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين.

وأوضح لازاريني أن أونروا تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل.

ونبه إلى أنه "إذا لم يتم التعهد بتمويل إضافى خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".

وأشار إلى أن أونروا هي وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي تتولى مسؤولية تقديم المساعدة والتعليم والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الشرق الأوسط اليوم.

وذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت في مفاقمة حالة انعدام الأمن التي يعاني منها العديد من اللاجئين الضعفاء بشكل يومي.

وبحسب لازاريني، اضطرت أونروا على مدار الأعوام الخمسة الماضية، إلى تقليص 500 مليون دولار من ميزانيتها عن طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف.

وشمل ذلك تقليص عدد الموظفين، وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في بنيتنا التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالبا وطالبة للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد الاحتياجات.

وذكر أن النداء الموجه اليوم إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية الاستعجال "فضمان أن تظل الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها المنقذة للأرواح يتطلب أن تقوم الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية".

وشدد على ضرورة حصول أونروا على تدفق موثوق من التمويل لشراء الإمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كورونا في مخيمات اللاجئين، وتقديم الخدمات الاجتماعية وبرامج الاستجابة للطوارئ.