محافظ الدقهلية يدشن الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية بين تلاميذ المدارس

دشن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الاثنين، الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية بين تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية ورياض الاطفال بمدرسة الفردوس للغات بالمنصورة، بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة عزيزة محفوظ مدير عام الحملة بالدقهلية.



وتستمر الحملة التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية حتى 19 نوفمبر الجاري ويستفيد منها مليون من الأطفال والتلاميذ بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالدقهلية.



وقال محافظ الدقهلية إن الحملة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة لأجيال المستقبل وذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بملف الصحة لجميع فئات المصريين.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف خفض معدل انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس وذلك عن طريق تجريع التلاميذ جرعة واحدة من أقراص المبندازول لخفض معدل انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، مضيفًا أن القرص المستخدم قابل للمضغ وآمن وفعال وذو طعم مقبول ولا توجد له آثار جانبية.