الإمارات: نتوقع نمو الطلب على النفط لأكثر من 105 ملايين برميل يوميا بحلول 2030

توقع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لأدنوك الإماراتية سلطان أحمد الجابر، نمو الطلب على النفط إلى أكثر من 105 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.

وقال في افتتاح فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، والتي تقام افتراضيا هذا العالم بحضور أكثر من 20 ألف مشارك: "سيبقى الطلب العالمي على النفط والغاز قوياً عند انتهاء هذا الظرف الاستثنائي، وحتى في أدنى مستويات الطلب العالمي خلال جائحة كوفيد-19 في مارس وأبريل، كان استهلاك العالم من النفط عند مستوى 75 مليون برميل يومياً، وتشير الأرقام إلى أن الطلب العالمي على النفط انخفض إلى ما دون 90 مليون برميل يوميا لمدة 12 أسبوعا فقط".

وأضاف: "نتوقع أن ينمو الطلب على النفط إلى أكثر من 105 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وأن يستمر قطاع النفط والغاز في توفير أكثر من نصف احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة. وفي الوقت نفسه، سيستمر قطاع البتروكيماويات في النمو بوتيرة متسارعة حتى عام 2050 وما بعده ليواكب نمو الطبقة الوسطى في مختلف أنحاء العالم".

وتعقد فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" افتراضياً خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري بمشاركة كثيفة ومتميزة أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً وكبار قادة قطاع النفط والغاز العالمي.

ويمثل أديبك منصة عالمية تجمع ممثلي الشركات وصانعي القرارات والسياسات التي تشكل مستقبل قطاع النفط والغاز.