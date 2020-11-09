تايوان تعرب عن انزعاجها لاستبعادها مجددا من اجتماع منظمة الصحة العالمية السنوي

أعربت تايوان عن أسفها اليوم الاثنين، لاستبعادها مجددا من الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من مساهماتها المحتملة في الحرب الذي يخوضها العالم ضد جائحة كورونا.



وقالت وزارة الخارجية التايوانية، إن تايوان لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع الافتراضي الذي سيستمر من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جوان أو، في بيان لها: "نأسف ونعرب عن انزعاجنا الشديد بسبب تدخل الصين في مشاركة تايوان بمنظمة الصحة العالمية، وتجاهل منظمة الصحة العالمية لصحة سكان تايوان البالغ عددهم 5ر23 مليون شخص".



وأكدت المتحدثة التايوانية أنه من غير المجدي أن تتحرك منظمة الصحة العالمية في تعارض مع هدفها الخاص، وهو "الصحة للجميع"، ولاسيما أثناء فترة تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19).



ويشار إلى أن تايوان لم تسجل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا منذ أكثر من 210 أيام.



وقد أعلنت السلطات التايوانية عن تسجيل 578 حالة إصابة بفيروس كورونا فقط حتى اليوم الاثنين، من بينها سبع حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.



ولم يتم فرض أي إجراءات إغلاق في تايوان لمكافحة تفشي فيروس كورونا.