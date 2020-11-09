اللجنة العامة تُعلن الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدي الدائرة الثامنة في انتخابات النواب بالشرقية

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة بالشرقية، والتي تضُم مراكز الحسينية وصان الحجر والصالحية الجديدة ومنشأة أبو عمر، نتيجة فرز أصوات الدائرة، حيث بلغ إجمالي عدد أصوات الدائرة 348899 صوت انتخابي، حضر منهم 127153 ناخب وناخبة، منهم 10362 صوت باطل، و116491 أصوات باطلة.

وتبين لجوء 4 مرشحين إلى جولة الإعادة دون حسم أي مرشح لنتيجة الانتخابات من الجولة الأولى، على أن تكون الإعادة بين كلًا من: السيد رحمو بـ 26114 صوت، ورائف تمراز بـ 20342 صوت، ودكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي بـ 25481 صوت، ومحمد حسن العقيلي بـ 26514 صوت.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية.

ويتنافس 245 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، بالإضافة إلى قائمتين عن قطاع شرق الدلتا، وهي قوائم: من أجل مصر - أبناء مصر، تتنافس على 21 مقعدًا بنظام القائمة.