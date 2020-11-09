التصريح بدفن جثة موظف بضرائب المنيا انتحر بترعة الإبراهيمية

الموظف ألقى بنفسه عدة مرات وهذه المرة فشل الأهالي في إنقاذه

صرحت النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بدفن جثة موظف بالضرائب، ومقيم بمركز سمالوط، ألقى نفسه في مياه ترعة الإبراهيمية لمعاناته من اضطرابات نفسية.

وكشفت تحريات البحث الجنائي، أن الموظف كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكثيرا ما كان يلقي بنفسه في ترعة الإبراهيمية وينقذه الأهالي، إلا أن هذه المرة لم يره أحد وغرق في الترعة، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة موظف طافية في مياه ترعة الإبراهيمية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لموظف يعاني من اضطرابات نفسية وألقى نفسه في مياه ترعة الإبراهيمية وتم انتشال الجثة، وتحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتم تقل الجثة لمستشفى قلوصنا بمركز سمالوط.