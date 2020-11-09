الاتحاد الأوروبي يفرض تعريفات جمركية على منتجات أمريكية في نزاع الطيران غدا الثلاثاء

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن التعريفات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات الأمريكية ردا على النزاع بشأن تصنيع الطائرات ستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

وصرح دومبروفسكيس لوسائل الإعلام عقب اجتماع بين وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي "لقد أوضحنا في كل مرحلة أننا نريد تسوية هذه القضية التي طال أمدها".

وتابع "للأسف، على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا بسبب عدم إحراز تقدم من الجانب الأمريكي، يمكننا أن نؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيمارس لاحقا اليوم حقوقنا ويفرض الإجراءات المضادة التي سمحت لنا بها منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بشركة بوينج".

وأوضح إنه بصرف النظر عن الرسوم الجمركية على قطاع الطائرات، فإن الاتحاد الأوروبي سيفرض أيضا تعريفات جمركية على منتجات زراعية وصناعية، مضيفا أن القرار سينشر رسميا في وقت لاحق اليوم الاثنين.