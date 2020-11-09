أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، اعتزامها بدء فرض رسوم جمركية بقيمة 4 مليارات دولار (37ر3 مليار يورو) على منتجات أمريكية، في إطار النزاع الدائر بين الجانبين حول دعم شركتي تصنيع الطائرات إيرباص وبوينج اعتبارا من الغد.



وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن منظمة التجارة العالمية أصدرت حكما مؤخرا يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، مضيفا أن "هذا ما سنفعله".



ووفقا للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي سيتم فرض الرسوم العقابية على منتجات مثل الكاتشب والروم والفودكا وأجهزة الألعاب.



ويسمح الحكم، الذي صدر منتصف أكتوبر، للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات سلعية من الولايات المتحدة للرد على الدعم غير العادل لقطاع تصنيع الطائرات.



وسيتم فرض الرسوم الجديدة بنسبة 15% منها على الطائرات و25% على كل المنتجات الأخرى. كما ستشمل الرسوم مركبات مثل الجرارات والجرافات، بحسب الجريدة الرسمية.



ويمثل إعلان المفوضية الأوروبية اليوم أحدث خطوة في مسلسل النزاع التجاري بين واشنطن وبروكسل المستمر منذ 15 عاما بشأن الدعم الحكومي لشركتي الطيران الأوروبية أيرباص والأمريكية بوينج.



ويتبادل الجانبان الاتهامات بتقديم دعم بصورة غير عادلة لأكبر شركتين للطائرات في العالم، وهما كونسورتيوم "إيرباص" الأوروبي والمنافس الأمريكي "بوينج".



وكانت منظمة التجارة قررت العام الماضي السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5ر7 مليار دولار (3ر6 مليار يورو) سنويا.



وقال دومبروفسكيس بعد اجتماع مع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيظل منفتحا على الحوار، وأن المفوضية تفضل أن يقوم الجانبان بإسقاط الرسوم عن بضائع كل منهما الآخر، مضيفا "أوضحنا في كل مرحلة أننا نريد تسوية هذا النزاع المستمر".



وأضاف "لكن للأسف ورغم كل جهودنا الطيبة وبسبب عدم تحقيق أي تقدم من الجانب الأمريكي، يمكننا تأكيد ان الاتحاد الأوروبي سيمارس في وقت لاحق من اليوم حقه ويفرض الإجراءات العقابية التي حصل على حق فرضها من منظمة التجارة العالمية في قضية بوينج".



وقال المفوض الأوروبي إنه إلى جانب الرسوم التي سيتم فرضها على قطاع الطائرات، سيتم فرض رسوم على منتجات زراعية وصناعية أمريكية أخرى.



من ناحيته أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة الرئيس المنتخب جو بادين طريقا لإنهاء النزاع.



وقال الوزير الألماني إن المناقشات مع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي أظهرت أن أغلبية الدول الأوروبية ترى أن نتيجة الانتخابات الأمريكية "فرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية وحل النزاعات مع الولايات المتحدة".



وأضاف ألتماير أن هذا يمكن أن يدفع العلاقات التجارية إلى مسار بعيدا عن السياسات الحمائية.