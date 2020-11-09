بوتين يحث على عودة اللاجئين إلى سوريا لإعادة بنائها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن عودة اللاجئين إلى سورية ضرورة لإعادة بناء البلاد، وذلك عبر اتصال بالفيديو مع الرئيس السوري بشار الأسد.



وقال بوتين: "هناك أكثر من 5ر6 مليون لاجئ خارج سوريا معظمهم مواطنون قادرون على العمل ويمكنهم المشاركة في إعادة بناء بلادهم"، بحسب نسخة من الحوار خاصة بالكرملين.



وتعتبر روسيا أقوى حليف للأسد في الحرب الأهلية السورية، ونجحت القوات الروسية في ترجيح كفة الصراع لصالح الأسد.



وقال بوتين في الحوار إن سوريا يجب أن تركز حاليا على إعادة البناء فيما تعرضت الجماعات المتطرفة في البلاد للهزيمة إلى حد كبير.



وقال بوتين: "روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي بشأن اللاجئين، والوفد الروسي سيكون من أكبر الوفود المشاركة".



ويُعقد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس المقبلين بغرض تعزيز عودة اللاجئين إلى سوريا وكذلك النازحين داخليا إلى منازلهم بالبلاد.



وقال بوتين: "عاد أكثر من 850 ألف مواطن سوري من الخارج وأكثر من 3ر1 مليون عادوا إلى أماكن سكنهم الدائمة داخل البلاد".



وشدد الأسد على أن الحكومة السورية ترى أن عودة اللاجئين أولوية. وقال: " الحكومة السورية ليست فقط مستعدة بل هي متحمسة للخروج بهذه النتائج من أجل أن نرى أكبر عدد منهم (اللاجئين) يعود خلال الأشهر القليلة القادمة."



وأضاف الرئيس الأسد: "بالنسبة لنا في سوريا لدينا آمال كبيرة في هذا المؤتمر بأن يخرج بنتائج عملية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).