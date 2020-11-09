اللجنة الأولمبية تهنئ ميار شريف ببطولة تشارلستون الدولية للتنس

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب التهنئة لبطلة مصر في التنس ميار شريف بعد الفوز ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لميار شريف واتحاد التنس على هذه النتائج المميزة وتحقيق البطولات التي ترفع راية مصر عاليا في جميع المحافل الدولية، مع خالص التمنيات بدوام التفوق وتحقيق البطولات.

ونجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية في الفوز على البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميًا في نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا بمجموعتين 6-2 و6-3، وتتوج بالبطولة بعد الفوز في 8 مباريات متتالية لتسطر تاريخا جديدا للتنس المصري في أمريكا.