وزير المالية: الرئيس قرر زيادة واردات القمح خشية تفاقم أزمة كورونا

الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي

منحنا العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات بقيمة 36 مليار جنيه في ظل أزمه كورونا

طبقنا زيادة المعاشات بقيمة 30 مليار جنيه في وقت أزمة كورونا.. وطبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسأل ويتابع كل التفاصيل في ظل أزمة كورونا ومنذ بدايتها، مشيرًا إلى أن السيسي أجري عدة اجتماعات لتقدير موقف مواجهة أزمة كورونا وتوفير السلع خلال الأزمة.

وأضاف معيط، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن الرئيس قرر زيادة واردات القمح خوفًا من تفاقم أزمة كورونا، قائلًا إن الرئيس كان حريصًا على متابعة توافر كل السلع للموطنين.

وأشار إلى أنه طمأن الرئيس بأن الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من توافر السلع المختلفة، مضيفًا أن الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها، خلال الربع الأخير من إبريل وحتى يونيو من العام المالي الماضي.

ونوه وزير المالية إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، بفضل الإصلاح الاقتصادي، وبالرغم من انخفاض الناتج المحلي، خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الدولة والرئيس السيسي حرصوا على دعم المواطنين وتقليل وطأة تداعيات كورونا عليهم.

ولفت إلى أن الحكومة أوفت بقرارات الرئيس رغم الجائحة، مستطردًا: «منحنا العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات بقيمة 36 مليار جنيه في ظل أزمه كورونا، إضافة إلى تطبيق زيادة المعاشات بقيمة 30 مليار جنيه في وقت الأزمة».

وتابع: «على الرغم من أزمة كورونا طبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 24 ألف جنيه سنويا بنسبة 60% وتخفيض شرائح أيضاً».

وشدد الوزير أن الحكومة المصرية داعمة للمواطن، فضلًا عن أنها لم تتخذ خطوات أقدمت عليها دول أخرى في مواجهة كورونا مثل زيادة الضرائب؛ بفضل نتائج الإصلاح الاقتصادي.