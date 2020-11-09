وزير المالية: الرئيس قرر زيادة واردات القمح خشية تفاقم أزمة كورونا

الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي
منحنا العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات بقيمة 36 مليار جنيه في ظل أزمه كورونا
طبقنا زيادة المعاشات بقيمة 30 مليار جنيه في وقت أزمة كورونا.. وطبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسأل ويتابع كل التفاصيل في ظل أزمة كورونا ومنذ بدايتها، مشيرًا إلى أن السيسي أجري عدة اجتماعات لتقدير موقف مواجهة أزمة كورونا وتوفير السلع خلال الأزمة.
وأضاف معيط، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن الرئيس قرر زيادة واردات القمح خوفًا من تفاقم أزمة كورونا، قائلًا إن الرئيس كان حريصًا على متابعة توافر كل السلع للموطنين.
وأشار إلى أنه طمأن الرئيس بأن الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من توافر السلع المختلفة، مضيفًا أن الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها، خلال الربع الأخير من إبريل وحتى يونيو من العام المالي الماضي.
ونوه وزير المالية إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، بفضل الإصلاح الاقتصادي، وبالرغم من انخفاض الناتج المحلي، خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الدولة والرئيس السيسي حرصوا على دعم المواطنين وتقليل وطأة تداعيات كورونا عليهم.
ولفت إلى أن الحكومة أوفت بقرارات الرئيس رغم الجائحة، مستطردًا: «منحنا العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات بقيمة 36 مليار جنيه في ظل أزمه كورونا، إضافة إلى تطبيق زيادة المعاشات بقيمة 30 مليار جنيه في وقت الأزمة».
وتابع: «على الرغم من أزمة كورونا طبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 24 ألف جنيه سنويا بنسبة 60% وتخفيض شرائح أيضاً».
وشدد الوزير أن الحكومة المصرية داعمة للمواطن، فضلًا عن أنها لم تتخذ خطوات أقدمت عليها دول أخرى في مواجهة كورونا مثل زيادة الضرائب؛ بفضل نتائج الإصلاح الاقتصادي.