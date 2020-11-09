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الإمارات تسجل ألفا و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 2:32 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 2:32 م

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، ألفا و146 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة حتى الآن 143 ألفا و289 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" - إلى شفاء 668 حالة جديدة من مصابي الفيروس؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 138 ألفا و959 حالة ، كما تم تسجيل حالة وفاه واحدة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة.

وأوضحت أنه تم إجراء 85 ألفا و643 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس.


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