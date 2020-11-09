بايدن: توزيع لقاح كورونا مجانا على الأمريكيين عند توافره

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه عين اليوم المجلس الانتقالي لوباء كورونا، مشيرًا إلى أن المجلس يحوي مجموعة من الخبراء الذين سيعملون على الملف ووضع خارطة الطريق؛ لحين تنصيبه بشكل رسمي في 20 يناير المقبل.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن إدارته ستوفر موارد للمدارس ومراكز الرعاية الصحية حتى تعمل بفعالية أثناء الوباء، متابعًا: «عندما يكون اللقاح جاهزًا سيتم توزيعه بعدالة وكفاءة ومجانا للجميع».

وأشار إلى أن ارتفاع إصابات كورونا وانتشار الفيروس في الولايات المتحدة أدى إلى وفاة نحو 10 آلاف شخص يوميًا، منوهًا إلى أن عدد وفيات الفيروس قد يرتفع إلى 200 ألف، حتى وقت الوصول إلى لقاح.