رئيس المجلس الأوروبي: تقييم الموقف شرق المتوسط قبل نهاية العام

شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا بشأن مستقبل العلاقات مع تركيا في ديسمبر المقبل

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن منطقة شرق المتوسط شهدت تزايدا في التوترات خلال الأشهر الماضية، بسبب تصرفات تركيا الخاصة بالحدود البحرية، معقبًا: «الاتحاد يضع برنامجا لتحديد العلاقة مع أنقرة».

وأضاف ميشيل، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وتجارية هامة في العالم، متابعًا: «على استعداد لتطوير خطة أكثر إيجابية مع تركيا، شرط الانتهاء من الأعمال أحادية الجانب».

ولفت إلى أن الاتحاد لاحظ أن تركيا لم تقم بخطى ملحوظة تعطي شيئًا من الأمل الإيجابي في الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أنه سيتم تقييم الموقف في شرق المتوسط قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الاتحاد سيتخذ قرارًا في شهر ديسمبر المقبل، بشأن مستقبل العلاقات مع تركيا، مضيفًا أن مواقف أنقرة في ليبيا وسوريا لا تمنع أوروبا من استراتيجية تسعى لمزيد م الاستقرار والأمن.

وذكر أن تركيا سبب التوترات التي وقعت على الحدود اليونانية، معقبًا: «مستعدون لعلاقات واضحة وسلمية مع جميع جيراننا، لكن نحن في الاتحاد لن نقبل مناهضة بعض المصالح الاوروبية، لذا ينبغي أن نضع نظاما لإقامة الحوار مع تركيا».