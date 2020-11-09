 المستشار الاقتصادي السابق لترامب يهنئ رئيس أمريكا المنتخب ونائبته كامالا هاريس - بوابة الشروق
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المستشار الاقتصادي السابق لترامب يهنئ رئيس أمريكا المنتخب ونائبته كامالا هاريس

cnn
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 5:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 5:35 ص

هنأ كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس دونالد ترامب، غاري كون، مساء الأحد، الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما بسباق الانتخابات الأمريكية.

وكتب مستشار ترامب السابق، في حسابه عبر تويتر: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس. أتمنى لهما نجاحًا كبيرًا في قيادة بلدنا".

وأضاف غاري كون أنه "مع أكثر من 145 مليون صوت مُدلى به، ينبغي الإشادة بكلتا الحملتين على إشراك عدد غير مسبوق من المواطنين في العملية الديمقراطية".

وكان غاري كون مديرًا تنفيذيًا سابقًا في بنك غولدمان ساكس، وكان مديرًا للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض.

واستقال كون في مارس أذار 2018، بعد رفضه قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وعند استقالته تعرضت مؤشرات الأسهم في البورصات العالمية لهزة كبيرة، حيث هبطت في العديد من البورصات الأوروبية والآسيوية.

وقال كون، وهو ديمقراطي، لشبكة CNBC في سبتمبر أيلول الماضي، إنه لم يتخذ قرارًا بشأن التصويت على إعادة انتخاب ترامب.

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