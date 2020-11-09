بدء محاكمة وسائل إعلامية أسترالية على خلفية نشر تفاصيل إدانة «بيل»

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بدأت اليوم الاثنين محاكمة هيئات إعلامية وصحفيون أستراليون، على خلفية نشر تفاصيل إدانة الكاردينال جورج بيل عام 2018.

وكانت محكمة قد أدانت بيل في ديسمبر 2018 بالاعتداء الجنسي على اثنين من فتيان الجوقة في كنيسة ملبورن عام 1996.

وقررت المحكمة العليا إلغاء الادانة في أبريل هذا العام.

وتواجه 12 هيئة إعلامية و 18 صحافيا تهمة ازدراء المحكمة وخرق أمر عدم الإفشاء، وفي حال إدانتهم يمكن أن يؤدي لذلك لفرض غرامات بحقهم أو تعرضهم للسجن.

ووفقا لتفسير أحد قضاة ملبورن عام 2018 في ملبورن لأمر عدم الافشاء، فإنه يحظر على وسائل الاعلام النشر بشأن القضية والإدانة في استراليا.

وكان قد جرى فرض أمر عدم الافشاء لمنع تأثير الحكم على المحاكمة الثانية، التي تم إسقاطها لاحقا.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى حكم 2018، حيث قال إنه تم إدانة أستراليا بارزا، ونشرت عناوين مثل "القصة التي لا نستطيع الحديث عنها".

وتواجه هيئات أخرى تهمة خرق أمر عدم الافشاء من خلال توجيه المواطنين لوسائل إعلام محلية، نشرت حكم الإدانة.

وبسبب القيود المتعقلة باحتواء فيروس كورونا، تعقد جلسة المحكمة العليا لفيكتوريا عبر تقنية الفيديو.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ما بين 10 إلى 15 يومًا.