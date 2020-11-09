مصرع طالبة تناولت حبوب حفظ الغلال بالخطأ في طما سوهاج

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لقيت طالبة، مصرعها، بقرية المدمر بطما في سوهاج، جراء تناولها حبوب سامة لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بالمنزل.

تلقى حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء جلال أبو سحلي نائب المدير لقطاع الشمال، بوفاة طالبة عقب تناولها أقراص مجهولة، ونقلت إلى المستشفى المركزي بطما.

وانتقل ضباط البحث الجنائي، وبالفحص تبين وصول المدعوة (د.ع - 17 سنة) طالبة، تقيم بناحية المدمر بدائرة المركز، مصابة بضيق التنفس وقيء مستمر، إثر تناول أقراص مجهولة وتوفيت عقب وصولها للمستشفى.

وبسؤال والدتها قررت تناول ابنتها المذكورة أقراص حفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ، مما أسفر عن إصابتها ووفاتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.