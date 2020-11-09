مشتريات الأجانب تتفوق على مبيعاتهم في سوق الأسهم الكورية خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، استمرار تفوق مشتريات المستثمرين الأجانب على مبيعاتهم في الأسهم كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذا الأمر يعود بشكل أساسي إلى تراجع قيمة الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي.

وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية، بلغ صافي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي 1.35 تريليون وون (1.35 مليار دولار).

وبلغت قيمة صافي مشتريات المستثمرين البريطانيين من الأسهم الكورية الجنوبية بنهاية الشهر الماضي 1.3 تريليون وون، سجل المستثمرون الأمريكيون مبيعات صافية بقيمة 800 مليار وون بنهاية الشهر الماضي، وفقًا للهيئة.

حتى نهاية أكتوبر، بلغت الأسهم المحلية التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب 584.8 تريليون وون، وهو ما يمثل 30.4% من القيمة السوقية لكوريا الجنوبية.

بحسب الدول، امتلك المستثمرون من الولايات المتحدة ما قيمته 243.7 تريليون وون من الأسهم المحلية في نهاية الشهر الماضي، وهو ما يمثل 41.7% من الإجمالي الذي يحتفظ به المستثمرون الأجانب، يليهم المستثمرون من بريطانيا بنسبة 7.6% ومن لوكسمبورج بنسبة 6.7%.

كما اشترى الأجانب ما قيمته 208 مليارات وون صافية من السندات المحلية خلال الشهر الماضي.