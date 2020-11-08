انتخابات النواب: إعادة بين مرشحي مستقبل وطن ومصر الحديثة بحدائق القبة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة، ومقرها قسم حدائق القبة والمخصص لها مقعد وحيد، الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية، والتي أسفرت عن حصول المرشحين على الأصوات التالية: إعادة بين المرشح سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن، والمرشح حسين أبو جاد مرشح حزب مصر الحديثة.

وحصل المرشح سيد نصر على 9835 صوتا، والمرشح حسين أبو جاد على 9335 صوتا، والمرشح أحمد فاروق العزب على 8828 صوتا، والمرشح سعيد رضا الوسيمي على 6930 صوتا.

ووفقا للبيان الإحصائي للحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية، تجرى الإعادة على مقعد دائرة حدائق القبة بين المرشحين سيد نصر وحسين أبو جاد، وتأتي هذه الأرقام وفقا للبيان الإحصائي، مع التأكيد على أن النتيجة الرسمية النهائية ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائي للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.