أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب تقدم المهندس محمود الشامي، والمقدم حامد الزعبلاوي، وأحمد بلال البرلسي، والدكتور محمد خليفة سباق الانتخابات ببندر المحلة.

وحصل المهندس محمود الشامي على 32168 صوتًا والمقدم حامد الزعبلاوي 21000 صوت، وأحمد بلال البرلسي 18150 صوتًا والدكتور محمد خليفة 13035 صوتًا.

وأظهرت النتائج الأولية للدائرة الثانية ومقرها مركز كفر الزيات إجراء إعادة على المقعدين المخصصين للدائرة، حيث حصل النائب سامح فتحى حبيب على 39136 صوتًا، والعقيد إبراهيم الدهراوي، وحصل على 22986 صوتًا، والصحفي والإعلامي محمد فايد وحصل على 17316 صوتًا، والدكتور عبدالقادر سرور الذي حصل على 15317 صوتًا.

وفي مركز ومدينة طنطا تتم الإعادة على 3 مقاعد بين كل منعبدالمنعم شهاب وحصل على 43283 صوتًا، وسمير عيسي حصل على 34722 صوتًا، وغباشي بدير وحصل 32728 صوتًا وهم مرشحو مستقبل وطن وسمير الخولي مستقلا وحصل على 25961 25961 صوتًا، ومهاب الهرميل مستقلا وحصل على 24862 صوتًا، وشريف أنور مرشح الشعب الجمهوري وحصل على 22205 صوتًا، وفي دائرة مركز المحلة تجري الإعادة على مقعدين بين كل من إبراهيم الديب وحصل على 50559 صوتًا، وحامد جهجه وحصل على 35958 صوتًا.

وعبد الباسط عبد القوي وحصل على 22348، وإيهاب سنبل وحصل على 21266، وفي دائرة السنطة و زفتى تتم الإعادة على ٣مقاعد، بين كل من عامر الشوربجي وحصل على 67352 صوتًا، ومحمد بدراوي عوض بـ 58340 صوتًا، ومصطفي أبو زيد 54461 صوتًا، وهم مرشحو مستقبل وطن، وهيثم توفيق زغلول وحصل على 44481 صوتًا، والصحفي محمد ربيع غزالة وحصل على 31432 صوتا مستقلين .

وسلامة الجوهري مرشح حزب الحركة الوطنية وحصل على 24831 صوتًا وفي دائرة سمنود تجري الإعادة على مقعد واحد بين عبد المطلب محمد عبد اللطيف الحلو وحصل على 23 ألفًا و609 أصوات، وأحمد عبد الحكيم يوسف دراج وحصل على 24707 أصوات.

وفي دائرة قطور تجري الإعادة على مقعد واحد بين كل من "عبد الله الشيخ وحصل على 16345 صوتًا، والنائب الحالى فؤاد حسب الله وحصل على 12205 أصوات.