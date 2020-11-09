ترامب وبايدن يرحبان بنتائج فعالية لقاح فايزر المضاد لكورونا

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن، بالأخبار التي أفادت بأن تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تطوره شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، مع شركة الأدوية الألمانية "بايونتك"، أظهرت أنه أفضل من المتوقع في الحماية من الفيروس.

ومن شأن ما أسفرت عنه التجربة من نتائج إيجابية، وإن كانت غير كاملة، أن تجعل اللقاح يقترب خطوة كبيرة من الحصول على تصريح للاستخدام على نطاق واسع، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في نسختها الإلكترونية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "صعود كبير لسوق الأسهم، لقاح يأتي قريبًا.. تقرير عن فعاليته بنسبة 90%.. إنها أخبار عظيمة!"، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الشركتين عن النتائج، اليوم الاثنين، وما تبع ذلك من انتعاش في أسواق الأسهم.

من جانبه، هنأ الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن القائمين على اللقاح، ووصف التطورات بأنها إنجاز كبير، وقال إنهم "يعطوننا سببا للأمل".

وأضاف بايدن، في بيان له، "في الوقت نفسه، من المهم أيضًا أن نفهم أن نهاية المعركة ضد كوفيد -19 لا تزال على بعد أشهر".

وتابع "هذا هو السبب في تحذير رئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الخريف من أنه في المستقبل المنظور، يظل قناع الوجه سلاحًا أقوى ضد الفيروس من اللقاح"، مضيفًا "أخبار اليوم لا تغير هذا الواقع الملح".

وتشير نتائج الدراسة إلى أن اللقاح يمكن أن يدخل في مرحلة التوزيع الأولي هذا الشهر، أو في الشهر القادم؛ إذا أشارت مزيد من البيانات إلى أنه آمن، ولكن من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يكون هناك استخدام واسع النطاق له، بحسب الصحيفة.