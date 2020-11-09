تقارير: ترامب يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وكتب موقع "اكسيوس" اليوم الاثنين، استنادا إلى مصادر مطلعة أن ترامب تحدث عن هذا الموضوع مع مستشاريه.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب لم يعترف حتى الآن بهزيمته في الانتخابات الأمريكية التي خاضها قبل أيام أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي فاز بها ليصبح الرئيس الأمريكي المنتخب.

ويسمح القانون في الولايات المتحدة بتولي منصب الرئيس لمدتين بحد أقصى سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

وفي حال اعتزم ترامب فعليا الترشح لمنصب الرئاسة فإنه سيظل شخصية محورية في الحزب الجمهوري الذي سيطر عليه ترامب على نحو واسع خلال السنوات الماضية، كما يمكنه في هذه الحالة أن يجمع تبرعات لحملته الانتخابية.

كان ترامب أعلن اعتزامه ترشحه لانتخابات 2020، عند توليه السلطة في 2017.