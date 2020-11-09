 نادر السيد: باتشيكو أضاف حالة من الاستقرار للزمالك .. واختيار الأهلي لموسيماني «جريء» - بوابة الشروق
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نادر السيد: باتشيكو أضاف حالة من الاستقرار للزمالك .. واختيار الأهلي لموسيماني «جريء»

الشروق
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 9:34 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 9:34 م

يرى نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن البرتغالي جيمي باتشيكو أضاف حالة من الاستقرار داخل نادي الزمالك، مشيرا إلى أن اختيار بيتسو موسيماني كمدرب للأهلي هو اختيار جرئ.

وقال نادر السيد في تصريحات إذاعية: «باتشيكو اضاف للزمالك حالة من الاستقرار، خاصة وانه على معرفة جيدة بمعظم اللاعبين».

وأضاف:«معرفته الجيدة باللاعبين الكبار ساعدته في السيطرة على باقي اللاعبين. ولا أرى أن المدرب الاجنبي لا يضيف، أنا ضد التصنيف».

واختتم كلماته عن الاهلي قائلا: «كان جريء في اختياره لموسيماني الذي كان على قدر كاف من المسئولية، واستطاع في وقت قصير التأقلم على الاجواء المصرية».


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