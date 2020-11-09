- مختار نوح للإخوان: إذا كنت مصابا في الدين فكن ذكيا وأنت تتحدث..



قال الكاتب والمفكر مختار نوح، إن جماعة الإخوان لم يخارجها أي خجل بعد انكشافها التام، معقبًا: «سقطت مبادئهم الظاهرية واحدة تلو الأخرى».



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن حسابات الإخوان السياسية فاشلة دائمًا، مشيرة إلى الآية القرآنية: «إن الله لا يصلح عمل المفسدين».



وتابع: «أهم أسباب الفشل، أنهم لا ينظرون إلى أي متغيرات أبدا، حتى في التجارة بالألفاظ»، مضيفًا: «أقلهم تقديرا هي اللجنة السياسية، وكانوا دائما ينقلوهم للخارج».



وذكر أنهم مازالوا يستخدمون نفس المصطلحات القديمة، ضاربًا المثل ببعض الألفاظ، مثل: «عميل الأمريكان، عميل الصهاينة، وهي حماس قاعدة مع إسرائيل، على أساس أنها مصطلحات تعطي بريقًا أو تزهو في وسط الظلمة لينخدع بها الناس».



واستطرد: «إذا كنت نصابًا في الدين فكن ذكيًا وأنت تتحدث».





