أذربيجان تعترف بإسقاط المروحية الروسية عن طريق الخطأ

أعلنت اذربيجان مساء اليوم الاثنين، أنها أسقطت عن طريق الخطأ المروحية الروسية فوق الأراضي الأرمينية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الاذربيجانية : "وفقا للمعلومات التي وردت إلى وزارة الدفاع لجمهورية أذربيجان من وزارة الدفاع الروسية في يوم 9 نوفمبر... إنه في الساعة 18:30 (17:30 بتوقيت موسكو)، تم إسقاط مروحية عسكرية من طراز مي-24 تابعة لروسيا فوق منطقة ناختشيفان من الحدود الأرمنية".



وتابعت وزارة الخارجية في بيانها: "في هذا الصدد، تؤكد وزارة الخارجية الأذربيجانية على ما يلي: تحليق المروحية جرى على مقربة شديدة من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، بينما تتواصل الاشتباكات العسكرية في منطقة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول ناجورونو كاراباخ"، مضيفة أن: "التحليق كان في وقت مظلم وعلى ارتفاع منخفض، خارج منطقة كشف رادار الدفاع الجوي، ولم تكن مروحيات سلاح الجو الروسي قد شوهدت من قبل في المنطقة المذكورة، ونظرا لهذه العوامل وفي ضوء الوضع المتوتر في المنطقة وزيادة الاستعداد القتالي فيما يتعلق بالاستفزازات المحتملة للجانب الأرمني، قرر الطاقم القتالي المناوب إطلاق النار".



وأضاف البيان أن الجانب الأذربيجاني يعتذر للجانب الروسي فيما يتعلق بهذا الحادث المأساوي، الذي لم يكن موجها ضد الجانب الروسي، مؤكدا أن باكو على استعداد لدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط المروحية.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق اليوم إسقاط مروحية من نوع "مي-24" تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها وإصابة الثالث.



ويأتي هذا الحادث مع احتدام القتال في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرميني.