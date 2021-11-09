سنغافورة تعلن التوقف عن تحمل الفواتير الطبية لغير المحصنين ضد كورونا باختيارهم

أعلنت سنغافورة أنها ستتوقف عن تغطية الفواتير الطبية لمواطنيها المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" إذا كانوا "غير محصنين باختيارهم" ابتداء من الشهر المقبل.

وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة السنغافورية، إلى أن الحكومة ستتوقف عن تحمل فواتير المواطنين المصابين بكوفيد-19 إذا اختاروا طواعية عدم الحصول على التطعيمات المضادة للفيروس، بعد أن كانت تسدد الفواتير الطبية للسنغافوريين والمقيمين الدائمين وحاملي التصاريح طويلة الأجل منذ ظهور جائحة كورونا.

وجاء في البيان: "كان هذا لتجنب اعتبارات مالية تزيد من حالة عدم اليقين والقلق العام عندما كان كوفيد-19 مرضا ناشئا وغير مألوف، بالنسبة لغالبية الذين تم تحصينهم، سيستمر هذا النهج الخاص لفواتير كوفيد-19 حتى يصبح الوضع أكثر استقرارا"، بحسب صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية.

وقالت الوزارة إن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد ضد الفيروس، أثروا سلبا على محاولات سنغافورة للسيطرة على الجائحة.