بيل كلينتون يظهر لأول مرة في الإعلام بعد إصابته بعدوى فيروسية لدعم ابنته تشيلسي

بعد مرور أقل من شهر على تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى العناية المركزة بإحدى المراكز الطبية الكبرى، ظهر بيل كلينتون، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، بجانب زوجته هيلاري لدعم ابنتهما تشيلسي، وذلك بعد اشتراكها في ماراثون خيري، قامت بتنظيمه مؤسسة سيتي هارفست أمس الأحد، لصالح إطعام فقراء نيويورك في ظل ظروف جائحة كورونا.

ظهر بيل الذي يبلغ من العمر 75 عاما بجانب زوجته هيلاري التي تبلغ من العمر 74 عاما وهما يحتضان ابنتهما تشيلسي بسعادة، وذلك في لحظة عاطفية بعدما استطاعت تشيلسي إنهاء الماراثون، وبالرغم من أنه قد بدا عليها التعب، إلا أن تشيلسي أكدت سعادتها بالمشاركة في الماراثون لصالح تلك القضية الخيرية، هذا بحسب ما ذكر في موقع هوليوود لايف.

قالت تشيلسي علي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إنهاء الماراثون، "المشاركة في ماراثون سيتي هارفست كان هدفا لي منذ سنوات طويلة وأخيرا قمت بتحقيقه، لقد تشرفت بالعمل مع هذه المؤسسة العريقة التي أدعمها دائما، وأتنمى أن تدعموها للمساعدة في عملها الهام في إطعام سكان مدينة نيويورك".

يذكر أن هذا هو الظهور الأول لبيل كلينتون بعدما تعرض لوعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى فيروسية، حيث شوهد آخر مرة خلال نقله للعناية المركزة في 17 من شهر أكتوبر الماضي، ولذلك لم يستطع حضور جنازة وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، والتي أقيمت في 5 من شهر نوفمبر الجاري.

وقد صدر بيان عن حالة كلينتون الصحية، قال فيه المتحدث باسمه، أنخيل أورينيا، أن بيل كلينتون في مرحلة التعافي من الفيروس، مشيرا إلى أن درجة حرارته انخفضت، وعادت كرات الدم البيضاء إلى العمل بشكل طبيعي، مؤكدا أن الأطباء يقومون بمتابعته للتأكد من شفاؤه التام من هذه العدوى الفيروسية.