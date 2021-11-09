الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في محافظة مأرب اليمنية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان اليوم، إن الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) "تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة، جنوبي مأرب".

وأوضح المتحدث أن الطائرة من طراز "سكان إيجل"، مشيراً إلى أنه سيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقاً.

ووفقاً للمتحدث، هذه هي الطائرة الخامسة من نفس النوع التي تسقطها جماعته خلال هذا العام.

وتشهد عدد من المناطق بمحافظة مأرب، معارك عنيفة بين مسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة، والقوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة ثانية، تمكن من خلالها الحوثيون السيطرة على معظم أجزاء مديريات المحافظة الغنية بالنفط.