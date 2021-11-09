وزير الخارجية البحريني: التعاون مع الإمارات في مجالات الأمن السيبراني والتنمية

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إنه تم الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأضاف في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن التعاون مع الإمارات سيشمل مجالات الأمن السيبراني والتنمية وغيرهما.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تبادل مذكرات تفاهم بين الإمارات والبحرين، وذلك مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، بما يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم مجالات التعليم العالي، والتربية والتعليم للأعوام 2021 - 2922 - 2023، والعمل وتنمية الموارد البشرية وغيرها.