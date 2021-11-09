 أستاذ طب نفسي: الازدواجية الدينية أحد أسباب ارتفاع معدلات الجريمة - بوابة الشروق
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أستاذ طب نفسي: الازدواجية الدينية أحد أسباب ارتفاع معدلات الجريمة

تعبيرية
تعبيرية

نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:06 ص

قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، إن الجرائم المنتشرة خلال الفترة الأخيرة في الشارع المصري، بعيدة كل البعد عن ثقافة المجتمع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن انهيار القيم الأخلاقية بين فئات المجتمع والازدواجية الدينية من أسباب انتشار الجريمة في الفترة الأخيرة.

صور الجريمة الحالية غريبة عن المجتمع، مشيرًا إلى أنّ تصدير المناخ التشاؤمي على مواقع التواصل الاجتماعي يمنح صورة سلبية للبعض.

وتابع: "البعض يتجه إلى تقليد الجرائم وطرق تعاطي المخدرات التي تعرض أحيانا في الأفلام والدراما".

وأشار إلى أنّ الإعلام لا يُصدِّر الصور المستحقة حول الإنجازات التي تحققها مصر.

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