وزير داخلية ألمانيا يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم بولندا في الموقف المتوتر على حدودها

طالب وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا هورست زيهوفر، الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم لبولندا نظرا للموقف المتوتر على حدودها مع بيلاروس والتي تمثل حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي.

وأعرب زيهوفر عن اعتقاده بأن ألمانيا وبولندا لا يمكنهما التغلب على هذا الموقف بمفردهما.

وتعتبر ألمانيا مقصدا رئيسيا للمهاجرين، حيث دخل البلاد حتى الآن هذا العام بشكل غير شرعي 8833 شخصا عبر بيلاروس حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قال زيهوفر إنه يرى أن بولندا تصرفت حتى الآن على نحو صحيح " وأقول أيضا إننا بحاجة إلى تأمين بنائي للحدود، ويجب علينا أن ندعم البولنديين في هذا الشأن بشكل علني".

وأضاف زيهوفر:" لا يمكننا أن ننتقد البولنديين لأنهم يحمون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بالوسائل المسموح بها، ولا أعني بالطبع باستخدام الأسلحة النارية ولكن باستخدام الخيارات الأخرى الموجودة".

واستطرد زيهوفر: "يجب أن نساعد الحكومة البولندية على تأمين الحدود الخارجية. إن هذه في الواقع إحدى مهام المفوضية الأوروبية وإنني أناشدها الآن اتخاذ إجراء".

يذكر أنه يوجد الآن عند الحدود بين بيلاروس وبولندا آلاف المهاجرين النازحين من مناطق أزمات مثل أفغانستان وسوريا الذين يريدون الذهاب إلى الغرب.

من جهتها، ذكرت المفوضية أنها حثت بولندا مرارا على قبول المساعدات وقالت إن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتيكس) ووكالة اللجوء (إيسو) ووكالة الشرطة (يوروبول) مستعدة جميعها للمساعدة في تسجيل المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء والمساعدة في مكافحة التهريب، لكنها قالت إنه سيتعين على بولندا طلب المساعدة.