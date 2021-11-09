يوسف عثمان ناعيا أحمد خليل: مش قادر أستوعب حقيقي

نعى الفنان يوسف عثمان، الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية مساء أمس ودخوله إلى أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "إلا أنا" حدوتة "حكايتي مع الزمان".

وكتب يوسف عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "من الصبح وأنا مش قادر أستوعب حقيقي.. من أول مرة قابلته في خيط حرير، وكنت خايف أهزر معاه على جائنا البيان التالي، لحد ما قابلته مع المخرج أحمد خالد أمين في الشركة عشان حدوتة ورا كل باب".

وأضاف: "أنا حسيت أن ده أنا لما أكبر، بكل تفاصيل شخصيته بطباعه بهزاره، قد إيه كنت مبسوط بكل لحظة بمثل فيها معاه ومكنتش مصدق إزاي في وقت قصير كده خدنا على بعض وبقينا أصحاب جدا أكن مفيش أي عمر ما بينا".

وتابع: "أنا عيطت كتير الصبح وغالبا هعيط تاني بس فاكر كل حاجة فاكر ضحكنا وكلامنا وقعدتنا، فاكر كل حاجة يا أستاذ أحمد وحفضل فاكر وأدعيلك بالرحمة".

يذكر أن الفنان أحمد خليل مواليد 15 يناير عام 1941، ولديه بصمة واضحة في الدراما التليفزيونية، أبرزها مسسل الجماعة وشرف فتح الباب ورمانة الميزان وقصة الأمس وغيرها.