 القبض على صاحب مصنع بحوزته 27 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة في القاهرة - بوابة الشروق
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القبض على صاحب مصنع بحوزته 27 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة في القاهرة

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 4:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 4:55 م

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 27 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتمكنت حملة تموينية في ضبط 27985 عبوة مستلزمات طبية "كمامة – كحول" غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة؛ تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

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